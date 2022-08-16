إبحار أول سفينة حبوب أممية من أوكرانيا إلى إفريقيا

أبحرت أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية ميناء بيفديني في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى إفريقيا، محمّلة بنحو 23 ألف طن من القمح.
وقالت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية، على تلغرام: "سفينة +إم في برايف كومندير+، المحمّلة بالحبوب لإفريقيا، غادرت ميناء بيفديني، صباح اليوم الثلاثاء، باتجاه ميناء جيبوتي، حيث سيتم تسليم المواد الغذائية عند وصولها إلى المستهلكين في إثيوبيا".
وتعد هذه أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تتجه إلى إفريقيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.
وستُبحر السفينة إلى إثيوبيا عبر ممر مائي لشحن الحبوب عبر البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في أواخر يوليو الماضي.
وتبقى لأوكرانيا نحو 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي، في حين يقدر محصول القمح هذا العام أيضا بنحو 20 مليون طن.
وبحسب اتفاق الأمم المتحدة، يُفتش مركز التنسيق المشترك، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، جميع السفن في إسطنبول.
ونقلت معظم الشحنات، التي خرجت حتى الآن بموجب الاتفاق، حبوباً لتغذية الحيوانات أو كوقود.