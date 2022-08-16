إبحار أول سفينة حبوب أممية من أوكرانيا إلى إفريقيا

وقالت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية، على تلغرام: "سفينة +إم في برايف كومندير+، المحمّلة بالحبوب لإفريقيا، غادرت ميناء بيفديني، صباح اليوم الثلاثاء، باتجاه ميناء جيبوتي، حيث سيتم تسليم المواد الغذائية عند وصولها إلى المستهلكين في إثيوبيا".