مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال

جدّد مستوطنون، اليوم، عمليات اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجوّلوا في باحاته، وسط انتشارٍ مكثفٍ لقوات الاحتلال في أحياء البلدة القديمة، لعرقلة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول للأقصى.
في سياقٍ متصلٍ، واصل عشرات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وهاجموا قرى في الأغوار الشمالية ونابلس ورام الله.
من جانبها، أكّدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة أم الجمال بالأغوار الشمالية، ضمن التوسع الاستيطاني الخطير في الأغوار الفلسطينية.