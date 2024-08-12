مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجوّلوا في باحاته، وسط انتشارٍ مكثفٍ لقوات الاحتلال في أحياء البلدة القديمة، لعرقلة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول للأقصى.