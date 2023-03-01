في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.. إصابة عددٍ من الفلسطينيين بالضفة الغربية

وأُصيب فلسطينيان في هجوم للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على عددٍ من المواطنين بغاز الفلفل؛ ما أدّى إلى إصابة مواطن وزوجته نُقلا إثرها إلى المركز الطبي في البلدة، وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على شارع حوارة الرئيس بالحجارة.