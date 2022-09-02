بعد تقرير الأمم المتحدة.. بلينكن يطالب بمحاسبة الصين على "الإبادة الجماعة" ضد الأويغور

وقال التقرير إنّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" لكنّه لم يذهب إلى حدّ وصف معاملة بكين للأويغور، بأنها "إبادة جماعية"، وهو اتّهام وجّهته إلى الصين الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2021 وتبنّته منذ ذلك الحين المجالس التشريعية في عديدٍ من الدول الغربية الأخرى.