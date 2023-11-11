مستشفيات غزة تحت القصف المستمر ونزوح فلسطيني بمئات الآلاف نحو جنوب القطاع

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد الأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرّض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".