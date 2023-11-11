مستشفيات غزة تحت القصف المستمر ونزوح فلسطيني بمئات الآلاف نحو جنوب القطاع

واصل الفلسطينيون النزوح من شمال قطاع غزة المدمّر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف سيراً على الأقدام هرباً من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، فيما تجري محادثات أميركية - إسرائيلية - قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجدداً الخميس، وقفا لإطلاق النار، قائلاً "وقف إطلاق النار مع حماس يعني الاستسلام".
وحذّر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، "وصل إلى نقطة اللاعودة".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد الأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرّض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".
وحذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالباً بوقف فوري للحرب على غزة، في الذكرى التاسعة عشرة لوفاة ياسر عرفات.
وقال محمود عباس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "في هذه الظروف الصعبة والكارثية، لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض له شعبنا الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية".
وتحدث عباس عن "إبادة آلاف الأسر وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".
وتساءل "كيف يُمكن السكوت على مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء؟"، واصفًا ما تفعله إسرائيل "بالإجرام والوحشية والهمجية".
وجدّد المطالبة الفورية "بوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني... والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود".
وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، مقتل شخص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين من جرّاء اطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة، الجمعة، بعد ساعات من قصف مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.
وأعلنت حكومة حماس، الجمعة، مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في قصف على مجمع الشفاء، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبية التي تؤوي عشرات آلاف النازحين.
وقال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع مستشفى الشفاء، لوكالة فرانس برس، إن الجمعة هو يوم "استهداف المستشفيات".
وأضاف بينما كانت أصوات الرصاص تُسمع خارج المستشفى "الاحتلال استهدف جميع المستشفيات، نقول للاحتلال والعالم جميعا اننا ما زلنا في المستشفى مع المرضى ومع آلاف من النازحين ومع الجرحى والطواقم الطبية".