كم تحتاج أوكرانيا لإعادة إعمار ما خلفته الحرب؟ أرقام دولية كاشفة

وقال التقرير إن أوكرانيا تكبّدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج، علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبّب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.