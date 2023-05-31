5 قتلى من "جبهة تحرير فلسطين" في انفجار قرب حدود لبنان مع سوريا

قُتِلَ خمسة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في انفجار، ليل الثلاثاء، في لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني اليوم (الأربعاء).
وذكر المتحدث باسم الجبهة في دمشق أنور رجا، أن غارة إسرائيلية على بلدة قوسايا في لبنان؛ أسفرت عن مقتل الخمسة، ومن بينهم مقاتلون فضلًا عن إصابة عشرة آخرين.
من جانبه، بيّن مصدر أمني فلسطيني أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام كان ينقلها أعضاء الجبهة.
ومن جهتهما، أشار مصدران أمنيان لبنانيان إلى أنهما لا يستطيعان تأكيد أن الانفجار كان ناجمًا عن غارة إسرائيلية.
من ناحيته، نفى مصدر إسرائيلي تورّط الجيش الإسرائيلي في الانفجار.
وامتنع الجيش اللبناني عن التعليق.