5 قتلى من "جبهة تحرير فلسطين" في انفجار قرب حدود لبنان مع سوريا

وذكر المتحدث باسم الجبهة في دمشق أنور رجا، أن غارة إسرائيلية على بلدة قوسايا في لبنان؛ أسفرت عن مقتل الخمسة، ومن بينهم مقاتلون فضلًا عن إصابة عشرة آخرين.