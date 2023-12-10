غزة.. قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية وأحزمة نارية في مناطق متفرّقة من القطاع

وأكّد مدير عام وزارة الصحة في غزة، خروج "130" مؤسسة صحية، و"20" مستشفى، و"46" مركز رعاية صحية عن الخدمة، وأن أكثر من "48" ألف جريح في غزة محرومون من الرعاية الصحية بسبب تأخّر دخول المساعدات الطبية.