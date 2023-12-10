غزة.. قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية وأحزمة نارية في مناطق متفرّقة من القطاع

يستمرّ الجيش الإسرائيلي بشنّ غارات جديدة، ويقوم بقصف مدفعي على مناطق متفرّقة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى.
وأكدت مصادر سقوطَ عدد من القتلى والجرحى نتيجة قصف القوات الإسرائيلية لمنازل مدنيين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، كما جدّد الطيران الإسرائيلي قصفه لأحياء: التفاح، والشجاعية، شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع.
ووفقًا للمصادر: فرض الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية في المناطق الشمالية لمدينة رفح.
واستقبل مشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، عشرات الإصابات إثر القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المنطقة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في المدينة بقذيفة تسبّبت بأضرار في محتوياته.
وأكّد مدير عام وزارة الصحة في غزة، خروج "130" مؤسسة صحية، و"20" مستشفى، و"46" مركز رعاية صحية عن الخدمة، وأن أكثر من "48" ألف جريح في غزة محرومون من الرعاية الصحية بسبب تأخّر دخول المساعدات الطبية.
وأعلنت الوزارة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى "17700" قتيل، وأكثر من "49" ألف جريح.