الرئيس الفلسطيني يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، إلى بكين اليوم (الثلاثاء)، في زيارة رسمية تستمرّ أربعة أيام، وتأتي في وقت يبحث فيه العملاق الآسيوي عن أدوار وساطة يؤدّيها في النزاعات الراهنة في الشرق الأوسط.