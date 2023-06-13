الرئيس الفلسطيني يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، إلى بكين اليوم (الثلاثاء)، في زيارة رسمية تستمرّ أربعة أيام، وتأتي في وقت يبحث فيه العملاق الآسيوي عن أدوار وساطة يؤدّيها في النزاعات الراهنة في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن "عبّاس" سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جينبينغ.
وأضاف أن القمّة بين "شي" و"عبّاس" ستبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين للصحافيين الأسبوع الماضي: "إنّ عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليدياً".