إعادة فتح سفارتي إيران ومصر قريبًا

وتابع مالكي قائلاً: "من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر، لأن مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة والعالم.. لذلك فإن مكانة مصر عالية ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وحتى في الماضي كان الشعب المصري ينظر إلى الشعب الإيراني باحترام، وكذلك كانت نظرة الشعب الإيراني إلى نظيره المصري؛ وفي هذا السياق، فإن المفاوضات بين إيران ومصر مستمرة في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".