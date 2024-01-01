تحذير نهائي.. "ضربة جوية للحوثيين" تدرسها بريطانيا والعهدة على "الغارديان"

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.