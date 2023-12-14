يصور نفسه كضحية وبطل.."هارتس": "نتنياهو" فشل بالحرب ويتهم الآخرين بالخيانة

هذا كان التقرير الأخير لصحيفة "هارتس" الإسرائيلية، التي قالت إن نتنياهو بدلاً من الاعتراف بالخطأ والبحث عن حلول، يتبع استراتيجية التحريض ضد كل من ينتقده أو يعارضه.