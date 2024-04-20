"عباس": "الفيتو" الأمريكي ضد عضوية فلسطين مُخزٍ وغير مبرر

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بأنه "موقف مخيّب للآمال، ومؤسف، ومُخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر".
وقال "عباس": "إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر؛ يشكّل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "فا".
وأضاف: "بينما يُجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني؛ تستمر أمريكا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة؛ بل وتزودها بالسلاح والمال".
وتابع "عباس": "إن الولايات المتحدة أخلّت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة، وإن على الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها الخاطئة".
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ستُعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا.
وحذّر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية؛ وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.
واستخدمت الولايات المتحدة -يوم الخميس الماضي- حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدّمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبلغ عدد الأعضاء الذين صوّتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على مشروع القرار.