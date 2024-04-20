"عباس": "الفيتو" الأمريكي ضد عضوية فلسطين مُخزٍ وغير مبرر

وقال "عباس": "إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر؛ يشكّل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "فا".