لمجرد مشادة كلامية.. الاحتلال يقتل "فلسطينياً" ويعتقل ابنه

قتل عناصر الاحتلال الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً بالرصاص، واعتقلوا ابنه الذي أصيب بالرصاص، اليوم (الأحد) قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المواطن أحمد حسن كحلة (45 عاماً) ونجله أصيبا بالرصاص الحي على المدخل الغربي للبلدة.
وأضافت أن الأب نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابته الخطيرة، ولكنه فارق الحياة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نجله المصاب.
وأفادت الوكالة بأن عناصر الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطن ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما، ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر.