لمجرد مشادة كلامية.. الاحتلال يقتل "فلسطينياً" ويعتقل ابنه

وأفادت الوكالة بأن عناصر الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطن ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما، ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر.