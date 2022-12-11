44 طفلاً قتلتهم قوات الأمن في إيران خلال الانتفاضة الشعبية

كما أعلنت المنظمة عن قتل طفل يبلغ عامين وآخر يبلغ 6 أعوام في زاهدان- جنوب شرقي إيران، وكتبت أن باقي الأطفال المقتولين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاماً.