44 طفلاً قتلتهم قوات الأمن في إيران خلال الانتفاضة الشعبية

أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثّقت أسماء 44 طفلاً قُتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الانتفاضة في إيران. كما أعلنت المنظمة ممارسة العنف الشديد على أسر 13 طفلاً من هؤلاء، من قِبل النظام الإيراني بالاعتقال والتهديد بالقتل.
ووفقاً لتقرير العفو الدولية، فقد تمّ قتل 34 من هؤلاء الأطفال بالرصاص الحي، و4 بطلقات الخرطوش، و5 بالضرب بالهراوات، وطفل واحد بالغاز المسيل للدموع.
كما أعلنت المنظمة عن قتل طفل يبلغ عامين وآخر يبلغ 6 أعوام في زاهدان- جنوب شرقي إيران، وكتبت أن باقي الأطفال المقتولين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاماً.
وذكرت المنظمة أنها وثّقت ضغوطاً ومضايقات ضد أسر 13 طفلاً على الأقل وتهديدهم بالقتل والاغتصاب.
وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية الإيرانية لفّت جثامين الأطفال في أكفان وسلّمتها إلى الأهالي قبل دقائق من مراسم الدفن المنسقة.
كما أجبرت قوات القمع الإيرانية الأسر على دفن جثث أحبائهم في قرى نائية، ومنع الأقارب من وضع لافتات تأبينية أو نشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي.