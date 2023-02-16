توتر في لبنان والليرة تواصل الانهيار

شهدت مختلف المصارف، الخميس، تحركات احتجاجية نفذها عددٌ من المودعين وذلك في إطار "يوم الغضب ضد المصارف".
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّ محتجين أقدموا على إحراق إطاراتٍ أمام مصرف "فرنسبنك" في بدارو، في ما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك عودة في المحلّة نفسها.
ولاحقاً، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "فوج إطفاء مدينة بيروت – القطاع الأول، تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (عودة وفرنسبك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة".
إلى ذلك تواصل العملة اللبنانية انهيارها الساحق أمام الدولار الأمريكي، متأثرة بصراع متعدد العناصر يسرّع من وتيرة فقدانها لقيمتها، إذ تخطت في الساعات الماضية مستوى 76 ألف ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.