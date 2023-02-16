توتر في لبنان والليرة تواصل الانهيار

ولاحقاً، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "فوج إطفاء مدينة بيروت – القطاع الأول، تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (عودة وفرنسبك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة".