"كلاهما امتداد للدولة الفلسطينية".. الأردن يرفض فصل الضفة الغربية عن غزة

وطالب الملك عبدالله خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".