أمين عام "الناتو": انسحاب روسيا من خيرسون نصر جديد لأوكرانيا

وبعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، قال "ستولتنبرغ": "علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة، لكن من الواضح أن روسيا تحت ضغط كبير وإذا غادرت خيرسون، سيشكّل ذلك نصرًا جديدًا لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".