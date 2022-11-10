أمين عام "الناتو": انسحاب روسيا من خيرسون نصر جديد لأوكرانيا

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس) أنه يراقب كيفية انسحاب الروس من منطقة خيرسون الأوكرانية، وإذا تأكّد الانسحاب فسيشكّل نصرًا جديدًا لأوكرانيا.
وبعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، قال "ستولتنبرغ": "علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة، لكن من الواضح أن روسيا تحت ضغط كبير وإذا غادرت خيرسون، سيشكّل ذلك نصرًا جديدًا لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وأمرت موسكو قواتها بالانسحاب من منطقة بالقرب من مدينة خيرسون الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا في انتكاسة كبيرة.