أمين مجلس التعاون يلتقي سفير البوسنة ويؤكد الحرص على أمن "البلقان"

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتشش؛ وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والبوسنة والهرسك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.