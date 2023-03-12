أمين مجلس التعاون يلتقي سفير البوسنة ويؤكد الحرص على أمن "البلقان"

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتشش؛ وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والبوسنة والهرسك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد "البديوي" -خلال اللقاء- أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ بما يخدم المصالح المشتركة، وحرص مجلس التعاون على الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة البلقان، واستقلال جمهورية البوسنة والهرسك، وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها من خلال الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واتفاق دايتون للسلام، وتحقيق السلم الاجتماعي والتوافق بين مكونات شعب البوسنة والهرسك.
حضر اللقاءَ الأمينُ المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.