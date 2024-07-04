"كومة خردة قديمة".. "ترامب" يوجّه أسوأ إهانة ضد "بايدن"

وحسب مذكرة أرسلت إلى موظفي الحملة فقط، وسلطت عليها الضوء صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الأربعاء، فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول بايدن على 43 بالمائة في انتخابات الرئاسة قبل المناظرة، ثم تراجعها إلى 42 بالمائة بعدها.