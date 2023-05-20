السودان.. تغييرات على رأس الجيش والدولة بعد أكثر من شهر على الحرب

في أم درمان الضاحية الغربية للخرطوم، أفاد سكان بوقوع قصفٍ بالطيران، إضافة الى اشتباكات. وفيما يبدو أن المفاوضات من أجل هدنة إنسانية لا تحقّق أي نتائج، حصلت تغييراتٌ على رأس الدولة والجيش.