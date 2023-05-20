السودان.. تغييرات على رأس الجيش والدولة بعد أكثر من شهر على الحرب

بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان؛ إقالة نائبه الذي أصبح عدوه اللدود محمد حمدان دقلو؛ وأحاط نفسه بمقرّبين اليه على رأس الجيش والدولة.
لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، تدور معارك عنيفة في الخرطوم وفي إقليم دارفور عند الحدود مع تشاد، حيث يشارك مقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون في المعارك.
وأوقعت الاشتباكات في نيالا، عاصمة ولاية شمال دارفور، 18 قتيلاً الخميس. وقال شهود لوكالة فرانس برس، إن القتال استمر الجمعة.
في أم درمان الضاحية الغربية للخرطوم، أفاد سكان بوقوع قصفٍ بالطيران، إضافة الى اشتباكات. وفيما يبدو أن المفاوضات من أجل هدنة إنسانية لا تحقّق أي نتائج، حصلت تغييراتٌ على رأس الدولة والجيش.
وأعلن الفريق أول البرهان؛ أنه أصدر "مرسوماً دستورياً بإعفاء "قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو؛ من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة" (أعلى سلطة سياسية حالياً في البلاد)، وقرر تعيين مالك عقار في ذلك المنصب.
كذلك، أعلنت قيادة أركان الجيش السوداني من جهتها، تعيين الفريق أول شمس الدين كباشي؛ في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن عبدالرحمن حسن العطا؛ والفريق إبراهيم جابر إبراهيم كريمة؛ مساعدَيْن للقائد العام للجيش.