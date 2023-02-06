الرئيس الأوكراني قد يحضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس

ذكرت مصادر أوروبية، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.
وفي حال تأكدت، ستكون هذه الزيارة الأولى لـ"زيلينسكي" لعاصمة الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)2022، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهة أخرى، لم تؤكد الرئاسة الأوكرانية هذه الزيارة.
ومن المقرر عقد قمة استثنائية للقادة الأوروبيين الخميس والجمعة لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتضامن الاتحاد الأوروبي مع كييف.