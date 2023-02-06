الرئيس الأوكراني قد يحضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس

وفي حال تأكدت، ستكون هذه الزيارة الأولى لـ"زيلينسكي" لعاصمة الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)2022، وفقًا لـ"فرانس برس".