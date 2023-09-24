الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم البشع على الشرطة في كوسوفو

أدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة الهجوم البشع، الذي استهدف الشرطة في كوسوفو، اليوم (الأحد) وأسفر عن مقتل أحد عناصرها.
وقال "بوريل" في بيان: "أدين بأشد العبارات الهجوم البشع الذي نفّذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة كوسوفو في بانيسكه في شمال كوسوفو ما أسفر عن مقتل عنصر شرطة وإصابة اثنين بجروح"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "يجب التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالهجوم، ويجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابها العدالة".
من جهته، قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عبر منصة "إكس": "إنّ إطلاق النار على الشرطة مستمر. ولهذا السبب طلبنا من صربيا التوقف عن تشجيع الهجمات الإرهابية في شمال كوسوفو".