الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم البشع على الشرطة في كوسوفو

أدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة الهجوم البشع، الذي استهدف الشرطة في كوسوفو، اليوم (الأحد) وأسفر عن مقتل أحد عناصرها.