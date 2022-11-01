اتفاقية شراكة استراتيجية إماراتية أمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

وتهدف الشراكة وفق "سكاي نيوز عربية" إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والتمويل ونشر الحلول والتقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.