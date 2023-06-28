الأردن.. الجيش يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة حاولت اختراق الأجواء الأردنية قادمة من سوريا، مشيرًا إلى أنها الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها هذا الشهر.