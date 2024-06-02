ولي العهد الكويتي بعد أداء اليمين نائبًا للأمير: "أُعاهدكم بأن أكون دومًا وافي القسم والناصح الأمين"

وإنني إذ أستشعر شرف التكليف وعِظَم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي؛ أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز؛ فإنني أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دومًا وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفانيًا بخدمة وطني، أمينًا على مصالحه، محافظًا على أمنه واستقراره، راعيًا لقِيَمه وأصالته ووحدته، مجتهدًا في رفعته وتقدمه، ملتزمًا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكًا بثوابتنا الوطنية الراسخة.