انطلاق قمة القاهرة للسلام.. السيسي: لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

ويشارك في القمة زعماء كل من: قطر، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، وجنوب إفريقيا، وموريتانيا، وليبيا، وقبرص، ورؤساء وزراء إسبانيا واليونان وإيطاليا والعراق، وولي عهد الكويت، وولي عهد سلطنة عُمان.