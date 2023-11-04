أوضاع إنسانية مأساوية.. الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتَيْ خبز يوميًّا

أوضاعٌ إنسانية مأساوية يعيشها سكانُ غزة المحاصَرون تحت القصف اليومي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيش المواطنُ العادي في غزة على قطعتَيْن من الخبز المصنوع من الدقيق الذي خزنته الأمم المتحدة في القطاع، ومع ذلك فإن العبارة الرئيسية التي تسمع الآن في الشارع هي "الماء. الماء"؛ وفقًا لمدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت.