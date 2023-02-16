واشنطن.. قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في مركز تسوق بتكساس

وقبل أسبوع، أقر رجل من تكساس بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة، في إطار صفقة إقرار بالذنب جنّبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي؛ لكنه لا يزال يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة على مستوى الولاية.