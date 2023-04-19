القوات الأوكرانية تُسقط عددًا من الطائرات المسيّرة الروسية في أوديسا

أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان الأربعاء أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.
وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها: "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار، ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدةً أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن.
واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.
وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط عشر طائرات مسيّرة معادية ليلًا، وأوضح أن واحدة من هذه الطائرات من طراز "أورلان-10"، وأخرى من طراز "سوبركام"، والمسيّرات الثماني الأخرى من نوع "شاهد-136" و"لانسيت".
وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران، ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 و50 كيلوغراماً، وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف الأربعاء أن الجيش الأوكراني تسلّم أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت التي يُفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية.
وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على "تويتر": "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا"، وشكر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".