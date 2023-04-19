القوات الأوكرانية تُسقط عددًا من الطائرات المسيّرة الروسية في أوديسا

وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط عشر طائرات مسيّرة معادية ليلًا، وأوضح أن واحدة من هذه الطائرات من طراز "أورلان-10"، وأخرى من طراز "سوبركام"، والمسيّرات الثماني الأخرى من نوع "شاهد-136" و"لانسيت".