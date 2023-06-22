"زيلينسكي" يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. والكرملين: "كذبة"

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربًا إشعاعيًا في محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.