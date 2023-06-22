"زيلينسكي" يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. والكرملين: "كذبة"

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربًا إشعاعيًا في محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.
وقال "زيلينسكي" عبر "تلغرام": "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك الهجوم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه، رفض الكرملين اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية تستعد لهجوم على محطة زابوريجيا النووية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "هذه كذبة أخرى. أجرينا لقاءات للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع. رأوا كل شيء، كل ما أرادوا رؤيته".