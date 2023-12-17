750 ألف دولار لمن يأتي بـ"السنوار" وشقيقه.. انسحاب إسرائيل يلوّح بـ"صفقة للأسرى"

وعن سبب عدم نجاح التوغل البري في تحقيق أهدافه، يقول سالم لموقع "سكاي نيوز عربية": منذ اليوم الأول لعمليتها العسكرية في غزة، أكدنا أن إسرائيل لن تنجح داخل القطاع؛ لأن حماس التي تسيطر عليه منذ 20 عامًا تقريبًا، استطاعت تجهيزه ليكون ثكنة عسكرية كبيرة ومحصنة ضد أي عدوان بري، كذلك استطاعت حماس تكوين ترسانة أسلحة ومعدات، كأنها تجهّز لهذه الحرب منذ 20 عامًا؛ ولذا أتوقع أن عدد قتلى جنود إسرائيل يفوق المعلن بكثير.