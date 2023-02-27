الأمم المتحدة توجه انتقادات جديدة لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً يطالب بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، وجّهت الأمم المتحدة وحلفاء كييف، اليوم (الاثنين) انتقادات جديدة إلى موسكو، من أجل إظهار أن هذه الحرب لا تتعلّق بأوروبا فقط.