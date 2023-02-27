الأمم المتحدة توجه انتقادات جديدة لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً يطالب بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، وجّهت الأمم المتحدة وحلفاء كييف، اليوم (الاثنين) انتقادات جديدة إلى موسكو، من أجل إظهار أن هذه الحرب لا تتعلّق بأوروبا فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان: "إن غزو روسيا لأوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان الذي نشهده راهناً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالعودة إلى النزعة الاستبدادية القديمة وحروب العدوان المدمرة من زمن غابر التي لها تداعيات عالمية كما نرى ذلك في أوروبا بعد غزو روسيا المجنون لأوكرانيا.
من ناحيته، قال رئيس مونتينيغرو ميلو ديوكانوفيتش: "اليوم أوكرانيا، لكن غداً قد تكون دولة مجاورة أخرى"، داعياً البلدان إلى عدم التزام الحياد.