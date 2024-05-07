125 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يخصص تمويلاً جديداً للمساعدات الإنسانية في اليمن

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ العام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بلغت حوالي 1,5 مليار يورو لمواجهة الأزمة اليمنية، بينها أكثر من مليار يورو في صورة مساعدات إنسانية.