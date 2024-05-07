125 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يخصص تمويلاً جديداً للمساعدات الإنسانية في اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، تخصيص تمويل جديد يصل إلى 125 مليون يورو؛ للمساعدات الإنسانية في اليمن بهدف مساعدة سكانه.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الأموال الجديدة التي رصدتها بروكسل ستُوجّه حصراً من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، وبينهم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تشارك في الإجراءات التي يتم تنفيذها.
وأضافت أن هذه المساعدات تهدف خصوصاً إلى تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية ودعم الخدمات الصحية وأنشطة إزالة الألغام، وبرامج التعليم وحماية الأطفال، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشارت المفوضية إلى أنه منذ العام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بلغت حوالي 1,5 مليار يورو لمواجهة الأزمة اليمنية، بينها أكثر من مليار يورو في صورة مساعدات إنسانية.