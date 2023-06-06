"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي استمرارَ الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها الجريمة النكراء التي أدّت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي، البالغ من العمر سنتين، جراء إصابته برصاصة في الرأس، عادّة ذلك امتدادًا للجرائم الإسرائيلية بحقّ الشعب الفلسطيني، ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهد منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلًا منذ بداية العام الجاري.