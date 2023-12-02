قوّات الاحتلال تُنذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء وتهاجم عدة مواقع

وأكمل جيش الاحتلال في بيانه: "كما نفذت القوات البحرية ليلًا عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، في مرسى خان يونس وفي دير البلح، هاجمت من خلالها أهدافًا عسكرية تابعة لحماس، فضلًا عن مواقع عسكرية".