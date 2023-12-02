قوّات الاحتلال تُنذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء وتهاجم عدة مواقع

طالب جيشُ الاحتلال سكانَ شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة، بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.
وجنوبًا، طالب الاحتلال بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.
ومع استئناف اعتداءات الاحتلال على غزة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، أعلنت الحركة، السبت، أن "240" شخصًا على الأقلّ استشهدوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.
وأضافت حماس في بيان لها: "أُصيب أكثرُ من "650" شخصًا في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ومن البوارج والزوارق البحرية الحربية، على مناطق قطاع غزة".
وتابعت، وفق "سكاي نيوز عربية": "قوات الاحتلال ركزت على استهداف خان يونس التي دُمرت فيها عشرات البيوت والبنايات السكنية على ساكنيها".
وقال جيش الاحتلال: إنه "هاجم أكثر من "400" هدف في قطاع غزة، ونتيجة لذلك تم القضاء على المقاتلين وتدمير البنى التحتية، ومسجد كان يستخدم كمقر عسكري"؛ على حدّ قوله.
وأضاف الاحتلال في بيان: "قضت مقاتلات فريق "اللواء القتالي 551" على مقاتلين وبنية تحتية تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا بنيران الدبابات، كما قامت "فرقة 215" بقصف مدفعي وقصف جوي شمال قطاع غزة".
وتابع: "قامت مقاتلات "اللواء 261" بتوجيه الطائرات للهجمات، وتدمير أهداف من الجو والأرض، ومن بين الأهداف مستودع ذخيرة، وبنى تحتية كانت تستخدم لإعادة تنظيم عناصر حماس".
وأكمل جيش الاحتلال في بيانه: "كما نفذت القوات البحرية ليلًا عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، في مرسى خان يونس وفي دير البلح، هاجمت من خلالها أهدافًا عسكرية تابعة لحماس، فضلًا عن مواقع عسكرية".