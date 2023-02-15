تقدم أسلحة لميليشيا الحوثي.. بريطانيا تقدّم أدلة للأمم المتحدة تدين إيران

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، للمرة الأولى، أنها قدّمت أدلة إلى الأمم المتحدة تظهر أن النظام الإيراني قدّم أسلحة متطورة لميليشيات الحوثي في اليمن.
وبحسب ما أعلنته بريطانيا، فإن هذه الأدلة قدّمت إلى الأمم المتحدة كدليل على انتهاك قرارات مجلس الأمن.
هذه الأسلحة، التي استولت عليها سفينة "إتش إم إس" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تربط الحرس الثوري بتهريب أنظمة الأسلحة.
وبحسب بريطانيا، فقد استولت الباخرة على الأسلحة على مرحلتيْن في بداية عام 2022 من زوارق إيرانية سريعة في المياه الدولية.
وتم تقديم هذه الأسلحة لممثلي الأمم المتحدة، وسيتم ذكرها في التقرير السنوي لمجلس الأمن الذي سينشر قريباً.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس؛ عن هذه الأدلة، إن بلاده "ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي، وستستمر في مواجهة أنشطة طهران التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهدّد السلام في جميع أنحاء العالم".