تقدم أسلحة لميليشيا الحوثي.. بريطانيا تقدّم أدلة للأمم المتحدة تدين إيران

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس؛ عن هذه الأدلة، إن بلاده "ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي، وستستمر في مواجهة أنشطة طهران التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهدّد السلام في جميع أنحاء العالم".