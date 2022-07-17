السودان.. حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية ترتفع إلى 60

من جهتهم ذكر شهود عيان أن قوات عسكرية انتشرت، اليوم، في منطقة الرصيرص بولاية النيل الأزرق، التي شهدت أحداث عنف قبلية؛ ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة.