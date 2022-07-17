السودان.. حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية ترتفع إلى 60

أعلنت السلطات الصحية في ولاية النيل الأزرق السودانية، اليوم "الأحد"؛ ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية التي استمرّت على مدى الأسبوع الماضي إلى 60.
وأفاد وزير الصحة في الولاية الواقعة جنوب شرقي السودان جمال ناصر، بأن عدد الضحايا بلغ حتى آخر إحصائية للجنة الطوارئ بالإقليم 60 ضحية و163 جريحًا، بينهم 13 حالة حرجة سيتم نقلها إلى الخرطوم؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهتهم ذكر شهود عيان أن قوات عسكرية انتشرت، اليوم، في منطقة الرصيرص بولاية النيل الأزرق، التي شهدت أحداث عنف قبلية؛ ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة.