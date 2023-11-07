مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على سكان غزة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، المجتمع الدولي بالتدخل فورًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان غزة، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد "شكري" خلال اجتماع مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة.
ولفت إلى ضرورة إزالة العوائق المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي على إدخال المساعدات.
وقال "شكري": "إن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية، وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت".
وشدد على أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى.