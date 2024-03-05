قبل مواجهات الثلاثاء الكبير.. "ترامب" يعزّز تفوقه على "هيلي" بفوزه بداكوتا الشمالية

وحققت هيلي؛ سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، أول انتصارٍ لها في الانتخابات التمهيدية، الأحد، في واشنطن العاصمة، لكن لا يبدو أنها تتمتع بحظوظٍ في نيل ترشيح الحزب بعد فوز ترامب في أول 8 مواجهات، ومن المتوقع أن يواصل انتصاراته في جميع المواجهات المتبقية تقريباً.