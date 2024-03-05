قبل مواجهات الثلاثاء الكبير.. "ترامب" يعزّز تفوقه على "هيلي" بفوزه بداكوتا الشمالية

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية، الإثنين، وفقاً لتقديرات مركز إديسون البحثي.
يأتي ذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، التي من المتوقع أن تعزّز تفوقه في سباق نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وحقق ترامب؛ فوزاً مريحاً في ولاية داكوتا الشمالية على نيكي هيلي؛ آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، وفق سكاي نيوز عربية.
ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات الثلاثاء، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأمريكية في أكبر يومٍ في الانتخابات التمهيدية.
وحققت هيلي؛ سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، أول انتصارٍ لها في الانتخابات التمهيدية، الأحد، في واشنطن العاصمة، لكن لا يبدو أنها تتمتع بحظوظٍ في نيل ترشيح الحزب بعد فوز ترامب في أول 8 مواجهات، ومن المتوقع أن يواصل انتصاراته في جميع المواجهات المتبقية تقريباً.
ويركّز ترامب على المنافسة الانتخابية المحتملة مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن؛ في نوفمبر المقبل.