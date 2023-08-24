القاهرة.. الرئيس المصري يُصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًّا

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلّق برفع كفاءة مقارّ وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها؛ حيث وجّه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.