"سي إن إن": نصف القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة "غبية" وخطر على المدنيين

وتشمل القنابل التقليدية أو النووية التي لا توجد بها أنظمة توجيه، وبالتالي تتبع مساراً باليستياً، كما أن ذلك يجعل من الصعب توجيهها، كما أنها أكثر عرضةً لضرب أهداف غير مقصودة، مما يعرض المدنيين للخطر.