الولايات المتحدة.. مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي خلال إطلاق نار في نورث كارولاينا

وقالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين، في مؤتمر صحفي، إن شخصَيْن آخرَيْن على الأقل، بينهما ضابط شرطة آخر، أُصيبا ونُقلا إلى المستشفى.. وأضافت بالدوين قولها: "يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أمريكا"، مؤكدة أنّه "يوم حزين ومأساوي لمدينة رالي"، دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.