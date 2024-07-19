"انسحاب بايدن من سباق الرئاسة".. عائلته ومسؤولون يبحثون "الأمر الذي لا مفر منه"!

وسط تصاعد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة، كشف شخصان مطلعان أن أفراد عائلة الرئيس ناقشوا كيف قد يبدو انسحابه من الترشح.
وكانت النغمة العامة للمحادثات هي أن أي خطة للخروج إذا قرر بايدن اتخاذ هذه الخطوة، كما يعتقد بعض أقرب حلفائه بشكل متزايد أنه سيفعل ذلك، يجب أن تضع الحزب في أفضل وضع للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب.
فقد ناقش أفراد عائلة بايدن على وجه التحديد كيف يريد إنهاء محاولة إعادة انتخابه في توقيته الخاص ومع وضع خطة محسوبة بعناية، بحسب شبكة "إن بي سي".
وقال الأشخاص المطلعون على المناقشات: إن الاعتبارات المتعلقة بتأثير الحملة على صحته وعائلته واستقرار البلاد كانت في طليعة المناقشات، وفق ما نقلت "العربية.نت".
يشار إلى أن احتمال تفكير بايدن في التنحي، ناهيك عن أن عائلته تتلاعب بخطة خروج محتملة، هو تطور غير عادي يأتي بعد أن قال مراراً وتكراراً إنه لن يتخلى عن منصبه كمرشح مفترض للحزب.
لكن المخاوف تصاعدت بين زعماء الحزب والجهات المانحة وحتى المسؤولين الذين يشكلون جزءاً من جهود إعادة انتخابه مع كل يوم يمر منذ المناظرة قبل ثلاثة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون الجمهوريين وهم يلتفون حول ترامب، الذي نجا للتو من محاولة اغتيال وقبل ترشيح حزبه ليلة الخميس.
كما أن المناقشات حول كيفية وضع خطة مناسبة لتنحي بايدن، دارت أيضاً بين كبار الموظفين وليس فقط عائلة الرئيس، وفقاً لشخص مقرب من جهود إعادة الانتخاب.
ومن بين أفراد الأسرة الذين اعتمد عليهم بايدن في الغالب السيدة الأولى جيل بايدن وابنه هانتر وشقيقته فاليري أوينز، بالإضافة إلى عدد قليل من المساعدين المقربين منذ فترة طويلة والذين كانوا في قلب المناقشات.
واحتدمت المحادثات حول المستقبل السياسي لبايدن بينما ظل في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، مهمشاً بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد" يوم الأربعاء.
وحول احتمال أن يكون أي إعلان وشيكاً، قال شخص مقرب من عائلة بايدن: "نحن لا نعرف حتى ماذا سنفعل غداً".
وقال شخص آخر قريب من جهود إعادة الانتخاب عن انسحاب بايدن من السباق: "أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه".