"انسحاب بايدن من سباق الرئاسة".. عائلته ومسؤولون يبحثون "الأمر الذي لا مفر منه"!

وكانت النغمة العامة للمحادثات هي أن أي خطة للخروج إذا قرر بايدن اتخاذ هذه الخطوة، كما يعتقد بعض أقرب حلفائه بشكل متزايد أنه سيفعل ذلك، يجب أن تضع الحزب في أفضل وضع للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب.