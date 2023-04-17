ارتفاع عجز الموازنة التركية بمقدار 2,5 مليار دولار في مارس

أعلنت وزارة المالية التركية، اليوم (الاثنين)، أن موازنة الحكومة المركزية سجلت عجزاً قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في مارس، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 إلى 250 مليار ليرة حتى الآن بسبب الزلازل المدمرة بالأساس.
وأوضحت الوزارة أن الموازنة الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزاً قدره 2.15 مليار ليرة في مارس، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة، وفقاً لـ"رويترز".
واتسع عجز الموازنة بشكل حاد بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير في وقت كان فيه الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة.