ارتفاع عجز الموازنة التركية بمقدار 2,5 مليار دولار في مارس

وأوضحت الوزارة أن الموازنة الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزاً قدره 2.15 مليار ليرة في مارس، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة، وفقاً لـ"رويترز".