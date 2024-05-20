"كبير المسؤولين عن المفاوضات النووية".. من هو وزير الخارجية الإيراني الجديد "باقري"؟

وشغل "باقري" أيضاً منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من العام 2007 إلى سنة 2013 إلى أن أصبح مستشارًا في المجلس، وعُين رئيساً للحملة الرئاسية للمرشح سعيد جليلي، في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بين عامي 2019 و2021، وأمين سر "لجنة حقوق الإنسان" في إيران، وأثناء توليه المنصب دعا إلى إنهاء منصب "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية".