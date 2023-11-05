الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 9500 شهيد

وأكّدت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال قصفها الجوي والبري خلال الساعات الماضية 10 مجازر بحق الأطفال والنساء؛ كان آخرها مجزرة مخيم المغازي- وسط قطاع غزة، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 24 ألف جريح، مؤكدةً أن المستشفيات باتت غير قادرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى، في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.