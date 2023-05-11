ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 28 شهيدًا

استشهد فلسطينيان، وجُرح عدد آخر، مساء اليوم، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت حيَّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من غارة استهدفت منزلًا؛ مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وجرح أربعة، ليرتفع بذلك عدد شهداء اليوم إلى ثلاثة.