قتل 3 جنود إسرائيليين قبل مصرعه.. وسائل إعلام عبرية: المنفّذ كان يرتدي زي عسكري مصري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن الشخص الذي تسلّل إلى داخل الحدود مع مصر وتم قتله كان يرتدي زي جندي مصري من قوات الأمن.
وأعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتلَ 3 جنود ومسلح، وإصابة جنديين آخرين، في "الحادث الأمني".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه تم العثور على جثتَي جنديين إسرائيليين بعد حوالي ساعتين من ذهابهما إلى مخفر الحراسة وبعد عدم الرد على المكالمة.
بعد ذلك بساعات قُتل المتسلّل الذي دخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة الحدود بعد تبادل لإطلاق نار.
ووفق "سكاي نيوز عربية" خلال إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي، أصيب جندي ثالث بجروح قاتلة ونُقل إلى المستشفى، ثم لاحقًا أعلنت وفاته.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحقّق فيما حدث على الحدود مع مصر بالتعاون مع الجيش المصري، ونحن في محادثات شاملة مع الجانب المصري".
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.
وقع الحادث الأمني عند معبر "نيتسانا"، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، واستخدم في بدايته معبرًا للمسافرين والمركبات أيضًا.