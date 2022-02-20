هل تجدي في تجنب حرب كبرى؟.. "ماكرون" و"بوتين" يجريان محادثات الفرصة الأخيرة

أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية اليوم (الأحد)؛ في محاولة لتجنب حرب كبرى في أوروبا، فيما يخشى الغرب أكثر من أي وقت مضى غزواً روسيًا لأوكرانيا.

أوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الاجتماع بدأ مع الرئيس بوتين كما هو مخطط عند الساعة 11 صباحًا (بتوقيت باريس)، بعد أسبوعين من اجتماع الزعيمين في الكرملين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتحدث "ماكرون" إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "عهد إليه إبلاغ فلاديمير بوتين عن استعداد أوكرانيا للحوار".

ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم في اجتماع نادر لمجلس الأمن القومي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية، قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس المقبل.